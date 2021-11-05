В Берлине нашли мертвым российского дипломата, который был агентом ФСБ – Der Spiegel

Возле посольства России в Германии нашли тело российского дипломата. Предположительно, он выпал из окна. По информации издания Der Spiegel, у него были связи с ФСБ, пишет ZN.UA.

Обстоятельства смерти дипломата 35-летнего россиянина выясняют правоохранители. Попытки реанимации вызванными спасателями не увенчались успехом.

По-видимому, мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в берлинском районе Митте. Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.

Однако немецкие спецслужбы расценили его как замаскированного сотрудника российской внутренней разведывательной службы ФСБ.