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Мегаполис будущего: в Саудовской Аравии строят трехуровневый город, который в 33 раза больше Нью-Йорка. ВИДЕО

  8   0 04.11.2021, 00:55 | Новости, Мир
Мегаполис будущего: в Саудовской Аравии строят трехуровневый город, который в 33 раза больше Нью-Йорка. ВИДЕО

Первых жителей в город Неом планируют заселить уже в 2024 году.

В Саудовской Аравии строят трехуровневый город, который будет в 33 раза больше Нью-Йорка. Мегаполис будущего получил название Неом, футуристический линейный город протянется аж на 170 км вглубь полуострова. Это будет самый длинный населенный пункт в мире.

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов" на телеканале 2+2, информирует UAINFO.org.

Мегаполис будущего станет цивилизационной революцией, в городе уже начались инфраструктурные работы. Сейчас Неом построен меньше чем на 1%, однако планируется, что первые жильцы смогут заселиться в город уже в 2024 году. 

В мегаполисе на первом месте будет человек, однако Неом стремится защищать и сохранять природу. Именно поэтому город будет полностью работать за счет возобновляемых источников энергии. В мегаполисе не будет транспорта, все средства передвижения поместят на второй уровень города, под землю.

На месте будущего мегаполиса уже начались инфраструктурные работы, туда уже перемещают землю. На строительство города потратят 500 миллиардов долларов. Неом станет "государством в государстве" - в мегаполисе будут свои законы. Так, в городе будет разрешено продавать алкоголь, хотя во всей Саудовской Аравии спиртные напитки продавать запрещено.

Едой город обеспечат с помощью новых технологий и ферм по опреснению морской воды. Кроме того, предполагается, что большинство работ по обслуживанию жизнедеятельности мегаполиса будут выполнять роботы.

Ранее уже сообщалось, что Саудовская Аравия создаст парк развлечений на нефтяной вышке. Комплекс The Rig будет включать три отеля, рестораны мирового уровня, вертолетные площадки и парк аттракционов.

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