Остапчук втретє вакцинувався від COVID-19: "Готовий хоч щомісяця робити укол"

Український шоумен Володимир Остапчук вирішив втретє вакцинуватися від COVID-19, пише ТСН.

Так, ведучий влітку отримав другу дозу CoronaVac. Його COVID-сертифікат діє до 2022 року. Втім, Володимир порадився з сімейним лікарем та вирішив вакцинуватися Pfizer.

"Знаю, що суспільство розділилося на вакцинаторів та антиваксів (вдома у мене теж донедавна так було), у кожного табору свої страхи та аргументи, але третю вакцинацію я все-таки зробив, хоч і планував пізніше", - поділився Остапчук.

Він наважився це зробити, бо його не впустили до Франції. Володимир говорить, що до країни дозволяють приїхати в тому випадку, якщо пройдений повний курс вакцинації Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

"Також я по роботі спілкуюся з такою кількістю людей, що готовий робити укол хоч щомісяця, аби не підхопити цей незрозумілий штам Delta", - додав шоумен.

ТСН