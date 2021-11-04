Байден: в России проблемы с климатом, у Путина тундра горит — The New York Times

Президент Байден завершил два дня переговоров по климату с другими мировыми лидерами, приветствовав принятие новых международных обязательств по борьбе с глобальным потеплением, обвинив Китай и Россию в том, что они не приняли участия в саммите, и выразив уверенность в том, что его повестка дня по климату внутри страны получит одобрение в Палате представителей и Сенате.

Об этом сообщает The New York Times, информирует UAINFO.org.

Президент выразил уверенность в том, что сенатор Джо Мэнчин от штата Западная Виргиния, ключевой кандидат от демократов, выступающий против обсуждаемого в Конгрессе законопроекта об изменении климата и программе социальной защиты на сумму 1,85 триллиона долларов, все же проголосует за этот законопроект.

«Я верю, что Джо его поддержит, — сказал Байден. — Думаю, мы это сделаем».

Джо Байден указал на большую разницу между американским руководством и действиями Китая и России, лидеры которых не приехали на проходящий в шотландском городе Глазго саммит ООН по изменению климата, известный как COP26.

«Я считаю, что для Китая было большой ошибкой не присутствовать на конференции, — заявил он. — Они упустили возможность повлиять на людей по всему миру и на тех, кто присутствует здесь, на конференции».

«Это гигантская проблема, а они не участвуют, — сказал Байден о китайском руководстве. — Как так, вы так поступаете и утверждаете, что руководите?».

Не менее резкие высказывания прозвучали из уст Джо Байдена и в адрес президента России Владимира Путина.

«У него тундра горит, — сказал Байден. — У него в буквальном смысле горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом. А он хранит молчание, ничего не говорит о своей готовности что-нибудь сделать».

На пресс-конференции его спросили, почему США должны брать на себя обязательства, которых нет у Китая и других крупных эмитентов парниковых газов.

«Потому что мы хотим иметь возможность дышать, и мы хотим, чтобы у нас была возможность лидировать в мире, руководить миром», — ответил Джо Байден.