Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:00

Новий антирекорд: в Україні виявили понад 27 тисяч випадків COVID-19 за добу

08:40

Окупанти за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС, поранений український боєць

08:06

Почему в газовых проблемах Украины виноват не только Путин – эксперт

07:05

В ВОЗ назвали причину заболеваемости коронавирусом при массовой вакцинации

06:07

Байден: в России проблемы с климатом, у Путина тундра горит — The New York Times

00:55

Мегаполис будущего: в Саудовской Аравии строят трехуровневый город, который в 33 раза больше Нью-Йорка. ВИДЕО

20:02

Остапчук втретє вакцинувався від COVID-19: "Готовий хоч щомісяця робити укол"

19:02

Вечеринка в стиле "Игры в кальмара" закончилась кровавой бойней

18:03

Бутусов: Ровно 6 лет назад произошло покушение на генпрокурора Виктора Шокина. Напоминает мне это дело покушение на Сергея Шефира

17:02

Бразилец прыгнул в озеро, спасаясь от пчел, но его съели пираньи

16:00

Костюмер "Ржавчины" рассказала свою версию убийства Галины Гатчинс

15:10

Для Зеленского формируется идеальный шторм: одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию – Юрий Романенко

14:00

Bloomberg: Політика Путіна завела Росію в глухий кут

13:01

В Україні вартість споживаного газу визначатимуть по-новому: від чого залежатиме вартість газу

12:02

Помер зірка серіалу "Бригада"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Байден: в России проблемы с климатом, у Путина тундра горит — The New York Times

  12   0 04.11.2021, 06:07 | Новости, Мир
Байден: в России проблемы с климатом, у Путина тундра горит — The New York Times

Президент Байден завершил два дня переговоров по климату с другими мировыми лидерами, приветствовав принятие новых международных обязательств по борьбе с глобальным потеплением, обвинив Китай и Россию в том, что они не приняли участия в саммите, и выразив уверенность в том, что его повестка дня по климату внутри страны получит одобрение в Палате представителей и Сенате.

Об этом сообщает The New York Times, информирует UAINFO.org.

Президент выразил уверенность в том, что сенатор Джо Мэнчин от штата Западная Виргиния, ключевой кандидат от демократов, выступающий против обсуждаемого в Конгрессе законопроекта об изменении климата и программе социальной защиты на сумму 1,85 триллиона долларов, все же проголосует за этот законопроект.

«Я верю, что Джо его поддержит, — сказал Байден. — Думаю, мы это сделаем».

Джо Байден указал на большую разницу между американским руководством и действиями Китая и России, лидеры которых не приехали на проходящий в шотландском городе Глазго саммит ООН по изменению климата, известный как COP26.

«Я считаю, что для Китая было большой ошибкой не присутствовать на конференции, — заявил он. — Они упустили возможность повлиять на людей по всему миру и на тех, кто присутствует здесь, на конференции».

«Это гигантская проблема, а они не участвуют, — сказал Байден о китайском руководстве. — Как так, вы так поступаете и утверждаете, что руководите?».

Не менее резкие высказывания прозвучали из уст Джо Байдена и в адрес президента России Владимира Путина.

«У него тундра горит, — сказал Байден. — У него в буквальном смысле горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом. А он хранит молчание, ничего не говорит о своей готовности что-нибудь сделать».

На пресс-конференции его спросили, почему США должны брать на себя обязательства, которых нет у Китая и других крупных эмитентов парниковых газов.

«Потому что мы хотим иметь возможность дышать, и мы хотим, чтобы у нас была возможность лидировать в мире, руководить миром», — ответил Джо Байден.

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (65)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]