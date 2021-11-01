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В России парень жестоко убил двоих детей женщины, у которой снимал жилье

  6   0 01.11.2021, 04:13 | Новости, Мир
В России парень жестоко убил двоих детей женщины, у которой снимал жилье

Парень выбросил 9-летнюю и 14-летнюю девочек с балкона восьмого этажа. Их мать в это время спала.

В России 23-летний парень убил двоих детей женщины, у которой снимал квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что девочек 9 и 14 лет с многочисленными травмами возле жилого дома в городе Кызыл (республика Тува) обнаружили прохожие. Младшая девочка скончалась до приезда скорой помощи, а старшая - умерла уже в больнице.

Полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, он был ранее судим.

В ночь на 31 октября у убийцы возник конфликт с детьми, которые якобы стали шуметь.

Парень выбросил обеих девочек с балкона восьмого этажа. Их мать в это время спала.

В отношении убийцы возбудили уголовное дело.

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