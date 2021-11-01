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Патрульный катер французского производства прибудет в Одессу весной, - Монастырский

  5   0 01.11.2021, 03:05 | Новости, Общество
Патрульный катер французского производства прибудет в Одессу весной, - Монастырский

Патрульный корабль французской компании "ОСЕА" доставят в Одессу следующей весной.

Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Эти корабли станут настоящим усилением для морской охраны. Они, в частности, способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне" - написал министр.

Первый катер, изготовленный специально для Госпогранслужбы, прибудет в Одессу уже весной. Как сообщил Монастырский, 5 из 20 кораблей должны быть изготовлены в Украине: "Это позволит нам впоследствии самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство, чтобы Украина становилась еще более мощной".

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