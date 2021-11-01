Fiat начал продавать кроссовер за 12 160 евро

Fiat начал продавать свой новый бюджетный компактный кроссовер Fiat Pulse, который по плану боссов итальянского автогиганта должен стать во многих странах лидером в своем сегменте. Его цена составляет 12 160 евро.

Продажи Fiat Pulse начались в Бразилии, а скоро он появится и в других странах мира, в том числе в странах Европы. За первые четыре дня на него в Бразилии сделали 5 500 бронирований.

Pulse построен на платформе MLA, благодаря чему, как считает Fiat, в этом кроссовере удалось достичь новых стандартов безопасности и настройки шасси. Его колесная база составляет всего 2532 мм. Таким образом, Pulse меньше, чем два его главных конкурента - Volkswagen Nivus и Honda WR-V.

В базовой комплектации, конечно, минимальный набор оборудования, да и салон выглядит достаточно просто. Зато в более дорогих комплектациях салон отделан более качественными материалами и есть большой набор оборудования

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это трехцилиндровый 1,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая. Такая версия до 100 км/ч разгоняется за 9,4 секунды при максимальной скорости 189 км/ч.

Есть также 1,3 л бензиновый мотор мощностью 98 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

autonews.ua

