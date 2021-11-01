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Fiat начал продавать кроссовер за 12 160 евро

  13   0 01.11.2021, 05:12 | Новости, Авто
Fiat начал продавать кроссовер за 12 160 евро

Fiat начал продавать свой новый бюджетный компактный кроссовер Fiat Pulse, который по плану боссов итальянского автогиганта должен стать во многих странах лидером в своем сегменте. Его цена составляет 12 160 евро.

Продажи Fiat Pulse начались в Бразилии, а скоро он появится и в других странах мира, в том числе в странах Европы. За первые четыре дня на него в Бразилии сделали 5 500 бронирований.

Pulse построен на платформе MLA, благодаря чему, как считает Fiat, в этом кроссовере удалось достичь новых стандартов безопасности и настройки шасси. Его колесная база составляет всего 2532 мм. Таким образом, Pulse меньше, чем два его главных конкурента - Volkswagen Nivus и Honda WR-V.

В базовой комплектации, конечно, минимальный набор оборудования, да и салон выглядит достаточно просто. Зато в более дорогих комплектациях салон отделан более качественными материалами и есть большой набор оборудования

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это трехцилиндровый 1,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая. Такая версия до 100 км/ч разгоняется за 9,4 секунды при максимальной скорости 189 км/ч.

Есть также 1,3 л бензиновый мотор мощностью 98 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

autonews.ua

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