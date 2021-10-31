ОАЭ отзывает из Ливана часть своих дипломатов

Решение об отзыве дипломатов подтверждает солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией. Кроме того, МИД ОАЭ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Ливан.

Власти ОАЭ отзывают из Ливана часть своих дипломатов. Решение принято в знак солидарности с Саудовской Аравией. Об этом пишет Синьхуа.

Кроме того, МИД ОАЭ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Ливан.

Как отметил госминистр ОАЭ Халиф Шахин аль Марар, решение об отзыве дипломатов подтверждает солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией, учитывая неприемлемое отношение некоторых ливанских чиновников к Саудовской Аравии.

Решение об отзыве дипломатов не будет касаться консульского департамента и визовой службы посольства ОАЭ в Ливане, которые продолжат работу.