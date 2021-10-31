Турция не хочет, чтобы Украина использовала название "турецкий Байрактор"

Украина должна прекратить называть купленные ударные беспилотники Bayraktar. Ведь сейчас они принадлежат уже ей.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает abcgazetesi.

"Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", - сказал Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

Он объяснил запрет на использование названия тем, что в Украине это оружие нельзя называть турецким только из-за факта покупки.

"Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", - заявил он.

По его словам, во время борьбы с терроризмом в странах Турция сталкиваетсяя с разным оружием из разных стран, в том числе из России.

"Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", - сказал Чавушоглу.