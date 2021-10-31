Погба определился с местом продолжения карьеры

Француз намерен вернуться в стан "старой синьоры".

Хавбек Поль Погба не продлит контракт с "Манчестер Юнайтед" и по окончании сезона станет свободным агентом. Об этом сообщает Sport Italia.

Приоритет 28-летнего француза - возвращение в "Ювентус", за который он выступал с 2012 по 2016 год.

Туринцы готовы платить Погба 12,5 млн евро в год плюс бонусы, однако для этого нужно продать хавбека Аарона Рэмзи и еще одного из пары э Маккенни - Рабьо.

В текущем сезоне на счету француза 7 асситов в 9 матчах АПЛ.

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