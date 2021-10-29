США перенесли випробування гіперзвукової зброї до зустрічі Байдена з Путіним – Politico

Білий дім звернувся до Пенгагона з проханням перенести випробування гіперзвукової зброї перед зустріччю президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, щоб не посилити напруженість у відносинах із Москвою, пише Politico.

За інформацією видання, чиновники турбувалися, що Росія може неправильно інтерпретувати подібний сигнал або запуск такої зброї взагалі саботує зустріч, інформує НВ.

Співрозмовник видання у Пентагоні зазначив, що у свою чергу Росія також не робила «провокаційних речей» перед самітом.

Байден та Путін зустрілися в Женеві 16 червня. Вони спілкувалися понад 2,5 годин, а потім провели окремі пресконференції.

Байдена на переговорах у вузькому форматі супроводжував держсекретар США Ентоні Блінкен, а президента РФ голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Однією з тем переговорів Байдена та Путіна стала Україна. За словами Путіна, торкалася теми вступу України до НАТО. Також він заявив, що у Росії щодо України «тільки одне зобов'язання» - сприяти виконанню Мінських угод. Також Путін назвав Революцію Гідності кривавим переворотом. Байден повідомив, що підтвердив Путіну непорушну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України і відзначив існування розбіжностей у поглядах на Мінські домовленості.

У жовтні США провели три успішні випробування у рамках розробки гіперзвукової зброї.

НВ