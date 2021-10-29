Кузін про спалах коронавірусу в Україні: Найближчі три тижні будуть критичними

У МОЗ розповіли, коли буде спад коронавірусу в Україні. Очікується, що критична ситуація спостерігатиметься найближчі три тижні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Гордону", інформує UAINFO.org.

За його словами, спад захворюваності буде в січні.

"Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступне піднесення - березень-квітень 2022 року", - заявив Кузін.

За його словами, влада використовує механізм адаптивного карантину, який доводить свою ефективність.

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