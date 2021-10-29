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Поліовірус підтвердили ще в одній області – Кузін

  12   0 29.10.2021, 17:50 | Новости, Общество
Поліовірус підтвердили ще в одній області – Кузін

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році / УНІАН, Андрій Марієнко

Від результатів епідеміологічного розслідування захворювання на поліомієліт у дитини з Рівненщини залежатимуть заходи, яких вживатиме держава.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін сказав на брифінгу щодо ситуації з поліомієлітом в Україні, інформує УНІАН.

"Поліомієліт - це страшне захворювання, від якого немає ліків. Єдиний захист від нього - вакцинація", - заявив Кузін.

Він зазначив, що зараз вкрай важливо говорити про це, оскільки вперше за багато років поліомієліт повернувся в Україну і став причиною паралічу невакцинованої 17-місячної дитини у Рівненській області.

"Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води і ґрунту. Окрема група працювала і у Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу. Зразки доправлені до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Гельсінки. Від результатів епідрозслідування залежить, яких заходів вживатиме держава, а поки ми чекаємо на результати, під загрозою усі невакциновані діти країни до 5 років", - сказав Кузін.

При цьому він відзначив, що наразі на Рівненщині спеціалісти Держпродспоживслужби перевіряють, чи допускають невакцинованих дітей до відвідування закладів дошкільної освіти.

Також в об'єднаній територіальній громаді, де проживає малюк з виявленим випадком поліомієліту, з 11 жовтня посилили заходи з імунізації. Зокрема, вакцинації потребували 243 дитини, але вакцинуватися вдалося лише третині - 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей взагалі відмовились від щеплень.

"Станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становить лише 59,7%. Найкраща ситуація у місті Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях. А для того, щоб сформувався колективний імунітет і ми знову могли не боятися за здоров'я наших дітей, цей рівень має сягати 95%", - наголосив Кузін.

Він зазначив, що 27 жовтня відбулося засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно поліомієліту.

"За результатами засідання керівникам облдержадміністрацій доручили терміново забезпечити заходи з імунізації від поліо невакцинованих дітей віком до 5 років включно. Крім того, по всій країні має бути посилений епідеміологічний нагляд за випадками гострого в'ялого паралічу", - сказав Кузін.

Він зазначив, що поліомієліт може спричиняти параліч на все життя, а іноді призвести до смерті.

"Я закликаю батьків не ризикувати здоров'ям своїх дітей. Перевірте вакцинальний статус дитини, і якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили з якихось причин - зверніться до сімейного лікаря чи педіатра", - наголосив Кузін.

Дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років. Щеплення можна зробити в державних клініках безоплатно. Кузін зауважив, що усі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості.

Спалах поліомієліту на Рівненщині: що відомо

6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей.

Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка уражає нервову систему. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Перші симптоми хвороби - лихоманка, втома, головний біль і слабкість у м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше уражає ноги. Кожен десятий помирає від задухи.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

УНІАН

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