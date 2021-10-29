Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes

Авторитетное американское финансово-экономическое издание журнал Forbes сообщает, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю существования рейтинга.

Его состояние достигло 271,3 миллиарда долларов, а капитализация его корпорация превысила триллион долларов, информирует UAINFO.org.

Большая часть состояния Илона Маска приходится на акции компании Tesla. Всего за несколько дней цена акций Tesla выросла на 13%, что принесло основателю компании 42 миллиарда долларов. Этот скачок связан с крупным заказом на электрокары Tesla – 100 тысяч машин. Заказчиком выступает прокатная фирма Hertz.

Кроме того, бизнесмен является владельцем миноритарной доли в SpaceX. Компания оценивается в 74 миллиарда долларов.

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes Илон Маск обошел основателя компании Amazon Джеффа Безоса. В настоящее время его состояние достигает 200 миллиардов долларов.