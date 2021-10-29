Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

В Поднебесной сформировался "опасный долговой пузырь", который грозит лопнуть в любой момент.

Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, информирует UAINFO.org.

По оценкам специалистов, скрытый долг Китая достиг уже $4 трлн. При этом, если худшие опасения подтвердятся, коллапс финансовой системы в КНР неизбежно приведёт к мировому кризису, предостерегают эксперты.

В Китае сформировался «опасный долговой пузырь», который, по мнению аналитиков, может в ближайшее время лопнуть. Официальная задолженность Поднебесной на данный момент составляет 270% от ВВП.

Внешний долг в 2020 году превысил $2,5 трлн. Но многие считают, что Пекин скрывает истинный масштаб катастрофы, в частности утаивает показатель заимствования, ведь он очень важен для стимулирования инфраструктурного и жилищного бума в стране.

По оценкам же специалистов, скрытый долг Поднебесной достиг уже $4 трлн.

Часовая бомба тикает и может взорваться в любой момент, продолжает немецкое издание. При этом больше всего кредитов берёт само государство.

Экономисты опасаются, что коллапс крупного инвестиционного холдинга Evergrande уже невозможно остановить, а кризис во второй по размеру экономике мира неизбежно приведёт к глобальному финансовому кризису.

Всемирный экономический форум считает, что Evergrande представляет системную угрозу для финансовой стабильности Китая.

При этом холдинг объединён в единую сеть с огромным количеством подрядных организаций и других предприятий, которым застройщик задолжал деньги.

Эксперты считают, что «долговая инфекция» может также распространиться на сотни банковских учреждений, сотрудничающих с компанией.

Не исключено, что события в Поднебесной отразятся и на стоимости сырья в случае, если спрос на него упадёт из-за замедления строительных работ.

Некоторые рыночные эксперты убеждены, что усугубляющийся кризис ликвидности Evergrande приведёт к «возникновению волн» в мировой экономике.

Все финансовые рынки друг с другом взаимосвязаны, объяснила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Она напомнила, что недавние события на фондовой бирже Китая отразились на всём мире.

Впрочем, по её мнению, Европа не должна сильно пострадать от возможного кризиса, а вот за США она не ручается.