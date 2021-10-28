Forbes: Бомбардувальники США можуть знищити флот Росії

У США заявили про можливість знищення Балтійського флоту РФ/фото прес-служба компанії Boeing

Бомбардувальники B-1B Lancer ВПС США здатні потопити флот Російської Федерації. Один такий літак може нести 24 протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM

Про це пише військовий оглядач журналу Forbes Девід Екс, інформує УНІАН.

Він вказав, що бомбардувальники оснастили протикорабельними ракетами великої дальності - AGM-158C LRASM. Один літак може нести 24 такі ракети.

"Пара B-1 може випустити 48 LRASM по російському Балтійському флоту. Ймовірно, цього достатньо, щоб за один прохід потопити весь флот і усунути головну загрозу для кораблів США та їх союзників в регіоні", - пояснив експерт.

Він вказав, що військові навчання останніх років над Чорним морем показали нову роль 40-річних бомбардувальників - "залякувати російський флот".

За словами Екса, якщо раптом в регіоні Чорного моря спалахне конфлікт, то "B-1 стануть кращими стрілками". Річ у тім, що дальність польоту літака 8000-11000 км, а вантажність - 24-27 тонн, що робить їх ідеальними для виконання морських завдань.

"Чорне море стало небезпечніше після вторгнення Росії на український Кримський півострів у 2014 році. Відтоді Крим перетворився на справжню фортецю РФ на південно-східному фланзі НАТО. Кремль поставив туди кораблі, винищувачі та ракети", - підсумував оглядач.

УНІАН