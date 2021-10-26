Сын Трампа выпустил одежду с надписью "Болдуин убивает людей"

Сын экс-президента США Дональда Трампа, бизнесмен Дональд Трамп-младший, выпустил одежду с принтом-напоминанием о смертельном выстреле актера Алека Болдуина, пишет Корреспондент.

На сайте интернет-магазина Трампа-младшего появились футболки и худи с надписью guns don't kill people, Alec Baldwin kills people (Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей).

Они доступны в четырех цветах: черном, синем, сером и хаки по цене от 28 до 40 долларов.

Как известно, Болдуин является сторонником демократической партии и неоднократно критиковал бывшего главу государства, а также пародировал его в шоу Saturday Night Live. Кроме того, актер высказывался о том, что нужно ограничить продажу оружия в США.

Предполагается, что сын Трампа выпустил мерч в отместку Алеку за его негативное отношение.