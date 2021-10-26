Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:01

Сын Трампа выпустил одежду с надписью "Болдуин убивает людей"

16:06

В Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа. Вызывает высокую смертность

15:04

Опитування "Центру Разумкова": Рейтинг президента Зеленського знизився

14:01

У п'ятому сезоні "Корони" покажуть руйнівне інтерв'ю принцеси Діани

13:00

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці"

12:00

"Подорожувати – так, жити – тільки в Україні". Українська призерка Олімпіади в Токіо Магучіх розповіла про пропозиції виступати за інші країни

11:01

У США сталася бійня в торговому центрі: є загиблі і поранені (фото, відео)

10:01

Випадковість чи "злив"? Частина фігурантів списку РНБО загадково встигли переписати свій бізнес напередодні введення санкцій – Bihus.Info

09:20

В Україні новий рекорд смертей від ускладнень COVID-19 – за добу померли 734 людини

09:01

"Ніхто не забутий". генпрокурор Венедіктова заявила про розслідування низки справ проти екс-глави МОЗ Степанова

08:05

Кто и зачем дезинформирует об отсутствии военных РФ на войне, краже газа и вакцинации

07:09

В Верховной Раде предлагают лишать водительских удостоверений за превышение скорости

06:03

"Громадян просто дурять": у МВС розповіли про підроблені COVID-сертифікати

00:57

"Газпром" в четыре раза уменьшил поставки газа в Европу: что будет с ценами

20:01

Час збирати каміння. Вчені з'ясували, звідки з'являються загадкові візерунки на Землі та Марсі

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

В Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа. Вызывает высокую смертность

  7   0 26.10.2021, 16:06 | Новости, Мир
В Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа. Вызывает высокую смертность

В Китае растет заболеваемость новым штаммом птичьего гриппа. Эксперты говорят о рисках, поскольку он вызывает высокую смертность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Сообщается, что в 2021 году зафиксировано 21 заражение людей подтипом птичьего гриппа H5N6. Для сравнения - в прошлом году таких случаев было всего пять. Хотя это число намного ниже, чем сотни инфицированных штаммом H7N9 в 2017 году, инфекция достаточно серьезна, поскольку многие пациенты находятся в критическом состоянии и, по крайней мере, шестеро уже умерли.

"Рост числа случаев заболевания людей в Китае в этом году вызывает озабоченность. Это вирус, который вызывает высокую смертность", - заявил профессор сравнительной патологии в Медицинском центре Университета Эразмус в Роттердаме Тийс Куикен.

Большинство заболевших имели контакт с домашней птицей, и нет подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку. При этом сообщается, что с февраля 2020 года не фиксировались вспышки H5N6 среди домашних птиц в Китае.

В то же время в исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что генетическое разнообразие и географическое распространение H5N6 несут серьезную угрозу для птицеводства и здоровья человека.

Лента статей

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (645)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]