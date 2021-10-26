Опитування "Центру Разумкова": Рейтинг президента Зеленського знизився

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського знижується. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центом Разумкова, пише UAINFO.org.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, Володимир Зеленський отримав би (17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 9% і 14% опитаних, за Ю. Бойка - відповідно 7% і 12%, за Ю. Тимошенко - відповідно 7% і 10%, за Д. Разумкова - відповідно 6% і 9%, за Є Мураєва - відповідно 4% і 6%, за І. Смешка - відповідно 3% і 5%, за В. Гройсмана - відповідно 2% і 3,5%, за А. Гриценка - відповідно 2% і 3%, за О. Ляшка - відповідно 2% і 2%, за С. Притулу - відповідно 1,5% і 2%, за Р.Кошулинського - відповідно 1% і 2%, за В. Кличка - відповідно 1% і 1%.

Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка В.Зеленського (з 19,5% до 17% серед усіх опитаних). Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Ю.Бойка (з 13% до 7% серед усіх опитаних), що частково може бути пов'язане з появою у списку кандидатів, який пропонувався респондентам, Є.Мураєва.

Також порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки П.Порошенка (з 12% до 9% серед усіх опитаних). Порівняно з кінцем липня-початком серпня зріс рівень електоральної підтримки Д.Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв'ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.