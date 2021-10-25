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Час збирати каміння. Вчені з'ясували, звідки з'являються загадкові візерунки на Землі та Марсі

  9   0 25.10.2021, 20:01 | Новости, Мир
Час збирати каміння. Вчені з'ясували, звідки з'являються загадкові візерунки на Землі та Марсі

Деякі з найдивовижніших візерунків на поверхні нашої планети створені завдяки крихітним "голкам" із льоду. Процес створення цих "малюнків" дуже схожий на подібний, який відбувається і на поверхні Марса, кажуть учені.

Такі візерунки з'являються, коли однакове за розміром каміння збираються разом на поверхні, повідомляє space.com, інформує Фокус.

Голки з льоду

У новому дослідженні вчені з'ясували, що голки з льоду формують цікаві візерунки з каменів у різних місцях нашої планети. Коли ці крижані голки замерзають, вони сприяють переміщенню невеликих каменів у ту чи іншу сторону. Через деякий час камені збираються в одному місці, і з'являється "малюнок". За словами Бернарда Галлета з Вашингтонського університету, нове дослідження не тільки підтверджує взаємозв'язок між голками з льоду та візерунками з каменів, але й може дати відповідь на питання, як подібні поверхневі утворення з'являються на Марсі.

Як з'являються голки з льоду?

Фото: space.com

Ці крижані голки з'являються через різницю температур вологого ґрунту та навколишнього повітря. Вночі в певний типах ґрунту вода виходить на поверхню та під упливом холодного повітря перетворюється на лід, приймаючи кристалічну голчату форму.

Як голки з льоду впливають на формування ландшафту?

У межах нового дослідження вчені рівномірно розподілили невеликі камені на рівній квадратній ділянці землі розміром 40 на 40 см. Потім вони 30 разів заморожували поверхню, а потім дозволяли їй знову відтанути. Під час експерименту голки з льоду, які то з'являлися, то зникали, повільно сприяли пересуванню каменів, і таким чином почали формуватися візерунки. Також учені помітили, що на рівній поверхні каміння формує петлі та завитки, а на пологих схилах воно вибудовує рівні ряди.

"Малюнки" з каменів: зліва - острів Свальбард, Норвегія; у центрі - околиці вулкана Мауна-Кеа, Гаваї; праворуч - острів Гренландія.[-]. Фото: space.com

Не всі типи ґрунту підходять для формування голок із льоду

З огляду на той факт, що голки з льоду з'являються з води, яка замерзає у вузьких порах на поверхні ґрунту, вчені з'ясували, що не всі типи ґрунту підходять для цього процесу.

Найкраще підходить ґрунт, де є багато осадових порід або органічних речовин. Також голки з люду можуть формуватися не в усіх типах клімату. Такі крижані утворення створюються тільки там, де ґрунт вологий, а повітря швидко охолоджується, кажуть учені.

Візерунки Марса

Кам'яні візерунки на Марсі. Фото: space.com

Дослідники припускають, що подібний процес може бути причиною появи візерунків на поверхні Марса, які вивчав марсохід Curiosity. Незважаючи на те, що в атмосфері Марса дуже мало води, за даними NASA, у марсіанському ґрунті є ознаки наявності маленьких кристалів льоду. Коли ґрунт нагрівається, він трохи розширюється, а при зниженні температури знову стискається.

Хоча цей процес не так дивний, як те, що роблять крижані голки на Землі, які відштовхують камені, але він може викликати зсув крихітних каменів і пилу на Марсі. За словами Галлета, на нашій планеті, візерунки, які з'являються від дрібних змін ґрунту, завдяки розширенню та стискуванню, можуть бути й непомітні. А ось на Марсі, навпаки, їх видно.

Але голок із льоду на Марсі поки не виявлено, кажуть учені.

Фокус

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