Грецький принц Філіпп, хрещеник принцеси Діани, одружився з дочкою мільярдера (фото)

Фото: Getty Images Принц Філіпп і Ніна Флор

Цими вихідними відбулося головне королівське весілля цієї осені. Грецький принц Філіпп, хрещеник принцеси Діани, обвінчався з дочкою мільярдера - Ніною Флор. Про це пише People.

Церемонія відбулася з істинно королівським розмахом у кафедральному соборі в Афінах, Греція. Вінчав пару архієпископ Афінський і всієї Греції Ієронім. У гості приїхав весь цвіт європейського вищого світу. Були присутні навіть Софія Грецька, королева Іспанії та принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапелло-Моцці, інформує Фокус.

Ніна Флор із батьком, Томасом Флором. Фото: Getty Images

Раніше принц Філіпп і Ніна Флор одружилися на цивільній церемонії в січні цього року. Вони зробили це на швейцарському курорті Санкт-Моріц. Але через карантинні обмеження церемонія відбулася скромно: були присутні тільки батьки молодят.

Другий раз пара відзначила весілля на скромній церемонії для обраних у Кембриджширі, Великобританія. Вечірку організувала журналістка Vogue Еліс Нейлор-Лейланд і її чоловік Том.

Але третя церемонія вийшла найбільш вражаючою. Сукню нареченої, розшиту золотом, створили Вірджіні Віар і дизайнери Будинку Chanel. Її зачіску прикрасила фамільна діамантова тіара грецького королівського дому.

Принц Філіпп і Ніна Флор. Фото: Ethnos

Потім гості вирушили на весільний бенкет, де були присутні більше сотні гостей. Відзначається, що страви були з грецьким колоритом.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапелло-Моцці на весіллі принца Філіппа. Фото: Getty Images

34-річна Ніна Настасья Флор - єдина дочка швейцарського мільярдера Томаса Флора, засновника приватної авіакомпанії VistaJet. Вона працює креативним директором у компанії свого батька та є засновницею центру екологічних морських досліджень у Мозамбіку.

35-річний Філіпп, молодший син короля Греції Костянтина III і королеви Анни-Марії. Як нащадок данського короля Крістіана IX носить титул принца Данського.

Його батько належить до данської династії Глюксбургів. Покійний чоловік королеви Великобританії Єлизавети II - Філіп, герцог Единбурзький - двоюрідний дядько Костянтина, а Чарльз - його троюрідний брат. Сам король Костянтин - хрещений батько принца Вільяма. Королева Іспанії Софія Грецька, дружина Хуана Карлоса I, є сестрою Костянтина. А його дружина Анна-Марія - молодша сестра правлячої королеви Данії Маргрете II.

Принц Філіпп і Ніна Флор.

Фото: Instagram ninaflohr

Сам принц працює аналітиком хедж-фонду в Нью-Йорку. Його батько та мати живуть у Греції, в селі Портохеліон неподалік від Афін.

Грецька королівська сім'я вперше оголосила про заручини Ніни та Філіпа у вересні 2020 року. Вони відзначили, що принц зробив пропозицію на грецькому острові Ітака.

Фокус