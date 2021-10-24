Китай отправил в космос спутник-уборщик (видео)

Китай решил проверить технологию уборки космического мусора вокруг Земли. Сегодня на орбиту был успешно выведен специальный спутник-уборщик Shijian-21.

Об этом сообщает Xinhua.

Спутник запустили в 9:27 по пекинскому времени. На орбиту его вывела ракета-носитель Long March-3B.

Спутник будут использовать для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.

Что такое космический мусор

Космический мусор - это твердые отходы космической деятельности. Космическим мусором становятся неработоспособные спутники, части ракет-носителей и фрагменты спутников после взрыва или столкновений.

По последним подсчетам ученых, сейчас вокруг Земли находится почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм, а также 34 тысячи частиц размером более 10 сантиметров.

Чем опасен космический мусор

Основная проблема, которую вызывает космический мусор, это вывод из строя спутников после столкновения с частицами. Из-за высокой скорости перемещения опасными являются даже частицы мусора размером 1 сантиметр. Такие частицы могут повредить спутники и космическую станцию.