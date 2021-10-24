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Россияне задержали мэра района Литвы

  7   0 24.10.2021, 21:05 | Новости, Мир
Россияне задержали мэра района Литвы

Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы, бывшего министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса и еще двух литовских граждан. Они на лодке незаконно пересекли российскую границу.

Об этом сообщает литовское издание 15min.

Инцидент произошел, когда лодка двигалась по Куршскому заливу. Министерство иностранных дел Литвы подтвердило задержание трех литовцев российскими пограничниками, но их имена называть отказался.

"По данным МИД, на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Наши консулы работают, дополнительной информации пока предоставить не можем", - сказал пресс-секретарь литовского министерства.

Как узнало агентство 15min, кроме Маркаускаса, на лодке находились двое бизнесменов - Далюс Жилинскас и Ромуальдас Шукис.

Литовские пограничники считают, что нарушение российской границы было непреднамеренным. Лодка пересекла российскую границу около 14:00 по литовскому времени.

"Предварительно, лодка с тремя гражданами Литвы зашла на российскую сторону. Вероятно, это непреднамеренное нарушение", - сказал представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.

В пограничной службе добавили, что подобные нарушения происходят несколько раз в год. Обычно нарушители платят штраф.

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