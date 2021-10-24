В Харькове сожгли Lexus. По данным СМИ, на нем ездил высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры

В ночь на 24 октября в Харькове сгорел автомобиль Lexus ЕS 350, на котором, по данным СМИ, ездил замглавы Генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрий Калюжный, ранее работавший в СБУ.

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, информация о пожаре поступила в 1:44. Инцидент произошел во дворе девятиэтажки по ул. Ньютона, 104.

Кроме Lexus, от огня пострадал также автомобиль Skoda Oktavia, стоявший рядом - под действием открытого огня у него начали плавиться задний бампер и фары.

Пожар полностью потушили в 2:40.

«Удалось спасти заднюю часть автомобиля Lexus и почти весь Skoda», - отметили в ГСЧС.

В ГСЧС также сообщили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало «занесение открытого источника зажигания снаружи» и что полиция расследует этот инцидент.