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В Африке нашли гигантскую сову, которую люди не видели 150 лет

  3   0 24.10.2021, 03:05 | Новости, Мир
В Африке нашли гигантскую сову, которую люди не видели 150 лет

Загадочная птица только раз попалась на глаза людям. Ученые отмечают, что этот вид находится под угрозой исчезновения.

Биолог Имперского колледжа Лондона Джозеф Тобиас и внештатный эколог Роберт Уильямс обнаружили в тропическом лесу Ганы гигантскую сову, которой в дикой природе не было последние 150 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Редкий вид совы был найден в лесном заповеднике хребта Атева. Это - филин Шелли, которого еще в 1870-х годах в первый и последний раз описали эксперты.

После этого, несмотря на некоторые сообщения о сове в разных уголках мира, эксперты ее не видели.

Главное отличие этой птицы - характерный звук. А также - черный цвет глаз, желтый клюв, огромный размер и полосатый окрас. Однако ученые нашли ее совершенно случайно, прямо на насесте, где она неподвижно сидела около 10-15 секунд. 

"Она была настолько большой, что вначале мы приняли ее за орла. К счастью, филин сидел на низкой ветке, и когда мы подняли бинокль, у нас отвисли челюсти. В тропических лесах Африки нет другой такой совы", - отметил биолог.

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