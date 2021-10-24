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Анджелину Джоли заподозрили в отношениях сразу с двумя мужчинами

  5   0 24.10.2021, 04:13 | Новости, Культура
Анджелину Джоли заподозрили в отношениях сразу с двумя мужчинами

Анджелина Джоли окончательно запутала поклонников.

Актриса, после развода с Брэдом Питтом уверявшая, что ей больше не до романов, теперь встречается с двумя мужчинами одновременно, передает showdream.org.

На прошлой неделе папарацци сфотографировали ее в Беверли-Хиллз вместе с бывшим мужем, актером Джонни Ли Миллером. А еще пару недель назад 46-летняя звезда отправилась на романтический ужин вместе с темнокожим рэпером The Weeknd. «Что происходит?», - недоумевают поклонники и гадают: кто их этих двоих покорил сердце Джоли.

Если верить окружению актрисы, то пока никто. Как сообщил инсайдер порталу Us Weekly, Анджелина просто наверстывает упущенное время, которое она провела в воздержании после развода с Брэдом Питтом. Ей льстит внимание мужчин, и ей нравится снова ходить на свидания. Флиртовать, весело проводить время - но ничего серьезного.

Анджелина сейчас так весело проводит время, она просто наверстывает упущенное, - сообщил источник из окружения звезды. - Она действительно наслаждается этими встречами. Ее друзья давно не видели ее такой возбужденной и энергичной.

После расставания с Питтом рядом с Анджелиной не было других мужчин. Сама актриса признавалась, что полностью сосредоточена на воспитании детей, поэтому ей не до романов. Хотя Джоли и Питт расстались в 2016 году, суд не разводил их вплоть до 2019 года. Экс-супруги до сих пор делят в суде совместное имущество и опеку над детьми: 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло, 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Но теперь, похоже, актриса решила немного пожить и для себя.

Анджелина и Джонни Ли Миллер были женаты с 1996 по 1999 годы. Они поженились после того, как в 1995 году вместе снялись в триллере «Хакеры». Долгие годы они не встречались, но поддерживали связь и следили за событиями в жизни друг друга. Снова вместе их увидели в июне этого года. Очевидцы заметили, как Джоли заходила в квартиру Миллера в Нью-Йорке с дорогой бутылкой вина. Говорят, актриса даже познакомила с Миллером своих сыновей Пакса и Нокса.

Хотя говорят, что старая любовь не ржавеет, у Миллера есть серьезный (и к тому же молодой) соперник. Пару недель назад Джоли и музыкант The Weeknd встретились в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике.

Приехали они по отдельности, зато покинули заведение вместе. Папарацци сфотографировали, как Джоли запрыгивает на сиденье черного внедорожника музыканта, который увез ее с собой. Пара продолжила вечер в особняке рэпера стоимостью 70 миллионов долларов.

Примечательно, что это уже второе свидание канадского исполнителя и голливудской звезды. В прошлый раз папарацци застукали Анджелину и The Weeknd в июне. Они вдвоем ужинали в том же самом итальянском ресторанчике, что и сейчас.

И Энджи, и Эйбел говорят людям, что они просто друзья, но те, кто их знает, думают, что между ними происходит что-то романтическое, - сообщил инсайдер. - Она определенно симпатизирует Эйбелу. Он изо всех сил старался произвести на нее впечатление.

За Эйбелом Макконеном Тесфайе (это настоящее имя рэпера The Weeknd) давно тянется слава ловеласа. Музыкант встречался с супермоделью Беллой Хадид, признанной одним из мировых рейтингов самой красивой женщиной планеты. После расставания с манекенщицей The Weeknd стал парнем певицы Селены Гомес.

После разрыва с поп-дивой он неоднократно предпринимал попытки вернуть Беллу Хадид - и они увенчались успехом. Однако пара все же рассталась в 2019 году из-за слишком напряженных рабочих графиков.

 

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