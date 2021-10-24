Холифилд назвал ошибку Джошуа в бою с Усиком

Эвандер Холифилд поделился мнением о тактике британского боксера.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд высказался о поражении Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.

По мнению легендарного боксера, Джошуа старался перебоксировать Усика, однако ему следовало пользоваться своей мощью.

"Усик и Джошуа умеют боксировать, но мне кажется, что он Энтони не дрался так, как было бы выгодно для него. Он большой парень, но как можно перебоксировать маленького? Этого не сделаешь, потому что он будет немного быстрее. Так что тебе нужно драться так, как дерутся большие парни. Ты должен подойти к нему и потушить его, потому что ты не перехитришь более мелкого парня".

"Маленькие бойцы намного быстрее, они думают немного по-другому, потому что на них набрасываются. На больших же бойцов не набрасываются. Поэтому маленькие парни всегда готовы, а среди больших ребят не все постоянно демонстрируют готовность. Но мелкие бойцы готовы в любой момент, ведь кто-то всегда считает, что может их побить", - сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу Blue Blood Sports TV.

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