Руководство партии-победителя на выборах в Германии за быстрый запуск "Северного потока-2"

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс высказался за скорейшее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Его позиция расходится с мнением возможных партнеров по коалиции - партии "зеленых".

Об этом политик сообщил в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

"На мой взгляд, независимость обеспечивается не разрывом связей с другими, а наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе, то же самое и с нефтью", - сказал Вальтер-Борьянс, отвечая на вопрос о том, что "зеленые" не хотят поддаваться на шантаж российского президента Владимира Путина и не хотят быстро давать одобрение на запуск "Северного потока - 2".

При этом Вальтер-Борьянс отметил, что Германия привержена соблюдению основных стандартов, а также участвует в европейских экономических санкциях.

"Однако в данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности. В то же время, конечно, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии", - добавил сопредседатель СДПГ.

По его словам, текущий рост цен на газ и топливо имеет три очень разные причины. Налог на выбросы CO2 имеет наименьшую долю. Эффект наверстывания после пандемии короновируса вносит более решающий вклад.

В то же время он признал, что "прямо сейчас российская политика поставок приводит к росту затрат на энергию".

Напомним, социал-демократы победили на недавних выборах в Бундестаг и стремятся создать коалицию под своим руководством. В вопросе "Северного потока-2" потенциальные коалиционные партнеры партии Вальтера-Борьянса имеют совсем другую позицию. Сопредседатель партии "Союз-90/Зеленые" Анналена Бербок на днях заявила, что выступает против выдачи разрешения на эксплуатацию газопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии должно до начала января принять решение о разрешении на эксплуатацию "Северного потока-2", по которому предполагается поставлять до 55 миллиардов кубометров природного газа из России в Германию ежегодно.