В заброшенном здании на Луганщине обнаружен схрон с боеприпасами

Изъяты около 386 патронов к стрелковому оружию различного калибра, два выстрела для подствольного гранатомета и ручная граната.

На окраине одного из городов Луганской области в заброшенном здании был найден схрон с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Находку обнаружила межведомственная группа в составе представителей Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции и СБУ.

Изъяты около 386 патронов к стрелковому оружию различного калибра, два выстрела для подствольного гранатомета и ручная граната.