Усик: Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает лишь он сам

Александр Усик оценил свои шансы в бою против "Цыганского короля".

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением о возможном поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

По словам украинского боксера, он не боится "Цыганского короля" и готов выйти в ринг вместе с ним.

"Я считаю этот поединок грандиозным. Я вижу в Фьюри очень хорошего бойца, отличного спортсмена, у которого здорово подвешен язык. Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает лишь он.

Перед боем с Джошуа многие говорили, что у меня нет ни шанса побить и победить Джошуа. Я привык слышать подобное на протяжении всей жизни, но я способен одолеть Фьюри, и это не из-за того, что я сейчас хвалюсь, мол, могу разобраться с любым боксером мира, - это потому, что я просто хожу в зал и выполняю свою работу".

"Я тяжело тренируюсь, прилагая все усилия. И я выставляю себя королем вселенной. Я делаю то, что должен. Концентрируюсь, настраиваю фокус и получаю результат, равный вложенным усилиям. Я не могу много комментировать его стиль, ведь у каждого бойца он свой собственный, в зависимости от его способностей и наклонностей", - отметил Усик в интервью The Sun.

Фото XSport