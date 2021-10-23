Одного из главарей "Аль-Каиды" ликвидировали при авиаударе США в Сирии

США с помощью беспилотника нанесли удар по террористам на северо-западе Сирии, уничтожен один из главарей.

В результате авиудара в Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки "Аль-Каида", заявляет Центральное командование ВС США.

"В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб один из лидеров "Аль-Каиды" Абдул Хамид аль-Матар", - говорится в сообщении.

Удар был нанесен с помощью беспилотника.

Утверждается, что мирное население при ударе не пострадало.

"США будут продолжать атаковать членов "Аль-Каиды" и других террористических организаций, которые намерены нанести вред США", - говорится в сообщении.

На днях в сирийском городе Эт-Танф с помощью дронов была обстреляна ракетами военная база США.