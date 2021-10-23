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Украина получила от США новую партию Javelin

  7   0 23.10.2021, 11:06 | Новости, Общество
Украина получила от США новую партию Javelin

В Украину прибыла из США новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также ВСУ получили новые боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь".

Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил.

"Сегодня мы получили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения", - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

Военная помощь Украине на 60 млн долларов стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

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