В Киеве из-за пьяного водителя молодая пара попала в реанимацию

В Киеве, по вине пьяного водителя, врачи борются за жизни молодых мужчины и женщины. Водитель автомобиля ВАЗ сбил их на пешеходном переходе.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kie.ua.

Инцидент произошел на улице Щербакова, неподалеку от станции метро Нивки.

Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ двигался в направлении проспекта Победы и сбил на зебре двух пешеходов - мужчину и женщину возрастом примерно 30 лет. Очевидцы утверждают, что они буквально только стали на пешеходный переход, как сразу же были сбиты. Это говорит о том, с какой скоростью мчался автомобиль.

Удар был настолько сильный, что пострадавших откинуло на несколько десятков метров. На фотографиях с места происшествия видны пятна крови на асфальте, а также некоторая одежда, которая слетела с пешеходов.

Сейчас они госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Прибор драгер показал в крови водителя 2 промилле. В полиции уже возбудили уголовное дело.