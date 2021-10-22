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Медик у Техасі вбивав людей, впорскуючи повітря у судини

  9   0 22.10.2021, 20:04 | Новости, Мир
Медик у Техасі вбивав людей, впорскуючи повітря у судини

Медика у Техасі визнали винним у вбивстві чотирьох пацієнтів. Вони померли після того, як він зробив їм уколи повітрям. Ці люди були після операції на серці, пише ВВС.

Суд присяжних оголосив вирок 37-річному Вільяму Девісу у вівторок. Йому може загрожувати смертна кара. Прокуратура заявила, що з червня 2017 року по січень 2018 року він так здійснив напад на сімох людей.

У лікарні Christus Mother Frances Hospital, де сталися напади, сподіваються, що вирок принесе полегшення людям, які постраждали.

Жертвами медика стали чоловіки у віці від 47 до 74 років. Вони мали "симптоми, схожі на судоми" і померли від ураження мозку після введення повітря в їхні артерії.

Під час судового засідання повідомили, що чоловіки, яких убив пан Девіс, одужували після операцій. Потім їхній стан раптово погіршувався, лікарі не знали, чому це відбувалося так швидко.

Лише тоді, коли лікарі побачили КТ, де було видно повітря в мозку пацієнтів, вони зрозуміли, що щось не так.

Доктор Вільям Ярброг, пульмонолог із Далласа, сказав присяжним, що не бачив нічого схожого за десятиліття своєї практики.

Під час суду показали записи з камер нагляду. На них було видно, як Девіс зайшов у кімнату одного з пацієнтів. Через три хвилини після цього пролунав сигнал тривоги з монітора, який відстежував його серцебиття. Пізніше чоловік помер.

Адвокат Девіса Філіп Хейс у суді заявив, що немає доказів, що чоловіки померли через насильницькі дії. Він припустив, що пана Дейвіса зробили цапом відбувайлом у лікарні, де були серйозні порушення.

Виступаючи у суді, Джейкоб Путман, окружний прокурор округу Сміт у Техасі, сказав, що "виявляється, лікарня - це ідеальне місце для переховування серійного вбивці".

Тепер прокуратура вимагатиме смертної кари для Девіса, який, за їхніми словами, "любив" здійснювати вбивства і "любив вбивати людей".

Девіс залишиться під вартою у в'язниці округу Сміт під заставу у розмірі 8,75 млн доларів.

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