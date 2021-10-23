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Забитые реанимации, очереди за прививками и скандалы: как живут украинцы в "красных" зонах

  10   0 23.10.2021, 01:21 | Новости, Общество
Забитые реанимации, очереди за прививками и скандалы: как живут украинцы в "красных" зонах

В Украине в «красную» зону уже попали Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. Скоро к ним могут присоединиться Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая, Черновицкая и Киев.

В регионах с самым высоким уровнем эпидемиологической опасности начали усиливать карантин – запрещать работу точек общепита, ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, кинотеатров и театров, спортзалов, бассейнов, а учеников средних и старших классов вновь переводят на удаленную форму обучения.

Правда, те заведения, сотрудники которых полностью прошли курс вакцинации, могут избежать дополнительных ограничений. Украинцы, которые хотят и дальше посещать кафе, спортзалы и т.д. также должны предъявлять сертификаты о сделанных прививках.

Об этом говорится в статье OBOZREVATEL, информирует UAINFO.org.

«Где вы были раньше?»

Ситуация с коронавирусом в «красных» зонах очень сложная. Больницы в буквальном смысле захлебываются от наплыва тяжелых больных. Пациентов вынуждены возить за десятки километров в районные больницы, но и там найти свободное место очень тяжело. Скорые не успевают приезжать на все вызовы, ждать медиков приходится часами. Врачи продолжают обращать внимание украинцев на то, что все пациенты, которые попадают в реанимации – невакцинированные.

Однако заставить людей поторопиться делать прививки очень сложно. В последние дни молчаливое сопротивление было сдвинуто с места угрозами, что те, кто не вакцинируется, не выйдут на работу и потеряют зарплату. Либо же каждые три дня вынуждены будут за свой счет делать ПЦР-тесты.

В итоге в некоторых городах в поликлиниках выстроились длинные очереди желающих сделать прививки.

«Мы все лето звали людей на вакцинацию, тут никого не было. Звонили, уговаривали, убеждали. Никто не шел. А тут примчались все, теперь недовольны, что вынуждены стоять в длинной очереди», – удивляется семейный врач в одной из поликлиник Днепра.

В центре вакцинации «Менора» говорят, что теперь приходят по 400-500 человек. «Где эти люди были раньше!» – задается вопросом одна из медицинских работниц.

Похожая ситуация и в Одессе. «Нам сказали, что не пустят на рынок торговать, если мы не сделаем прививку. Я зимой болела коронавирусом и не собиралась колоться как минимум год. Но мои антитела теперь никого не волнуют. А работать надо, мы и так много потеряли из-за этих локдаунов. Вот, решилась», – говорит одесситка Валерия Нечай.

Среди тех, кто «вспомнил, что еще не привился» много государственных служащих, работников образования, общепита – тех, кто опасается потерять рабочее место.

В очередях стоят и те, кто хочет на каникулах, рождественских и новогодних праздниках отправиться отдыхать в Европу. Люди опасаются, что уже скоро ПЦР-тесты не будут иметь большого значения, потому что большинство европейцев все-таки привиты. И на границе придется показывать сертификат.

Известный волонтер из Одессы Катерина Ножевникова в Facebook пишет, что часто в комментариях в соцсетях появляются озлобленные противники вакцинации, кричащие о своих конституционных правах, которые якобы нарушают.

«Особо меня умилил пост, где требовали обеспечить немедленно врачей всем, выделить тысячи коек и не мешать остальным жить. Потому что так положено по Конституции. Где вы были, когда тысячи онкопациентов умирали в тишине? Где вы были, когда дети с орфанными заболеваниями собирали миллионы, чтобы выжить? Где вы были, когда сотни тысяч пациентов оставались один на один со своей бедой в условиях полностью разваленной медицинской системы?

Вы сидели в ресторанах и вас это не касалось! А теперь это коснулось лично вас – вас не пускают пожрать в ресторан, и все начали орать про медицину, про права человека. Хотите умирать и хоронить своих близких – ваше право», – возмутилась волонтер.

Готовы пойти на обман, но сами остаются в проигрыше

В то же время украинцы продолжают покупать поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Все ради того, чтобы и дальше спокойно посещать рестораны, спортзалы, ТРЦ и ездить в транспорте. Такие обманщики надеются, что внимательно проверять справки никто не будет и они останутся безнаказанными. Хотя они ошибаются и если попадутся, то мало им не покажется.

«Я знаю, что в одном ресторане владелец своим сотрудникам сказал принести хоть что-нибудь, проверять никто не будет. Главное, чтобы документы о прививке были у всех, тогда заведение не закроют», – рассказывает владелица бизнеса в Одессе.

Формально относятся к проверке сертификатов и в магазинах, ТРЦ. Там охранники иногда просто делают вид, что смотрят в телефон покупателя. Видимо, владельцы торговых заведений не хотят терять выручку.

А вот в Запорожье пассажиры маршрутки сами решили проблему с мужчиной, который не хотел надевать маску – его пинками выгнали из автобуса.

Также в Мариуполе в троллейбусе женщина без маски устроила скандал, когда кондуктор попросила ее не нарушать правила. В ответ пассажирка начала нецензурно выражаться. Но другие люди вступились за кондуктора и потребовали, чтобы скандалистка все-таки надела маску.

Сами водители говорят, что без помощи правоохранителей или муниципальной охраны они не смогут справиться. Ведь подобные ситуации возникают каждый день. А если придется еще и сертификаты у всех проверять, то движение может остановиться.

Привиться от коронавируса в Украине сейчас вовсе не проблема, вакцин достаточно и они разные. Не стоит отдавать деньги аферистам за поддельные документы, ведь так здоровье уберечь не получится. Сейчас в стране возникла еще одна проблема – граждане с «липовыми» справками не смогут сделать прививку, ведь уже попали в базу данных обманным путем.

И важно помнить: большинство пациентов с коронавирусом в больницах – те, кто не сделал прививки. Да, после вакцинации есть небольшой риск заразиться, однако сама болезнь пройдет намного легче и убережет от попадания в реанимацию. Помните об этом, берегите себя и своих близких!

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