Королева Великої Британії провела ніч у лікарні: що сталося

Королева Єлизавета II провела ніч у лікарні, а раніше скасувала візит до Північної Ірландії, повідомляє Sky News з посиланням на Букінгемський палац.

Згідно із заявою Букінгемського палацу, 95-річна королева Великої Британії поступила в лікарню в середу і повернулася до Віндзорського замку в четвер, інформує Інтерфакс Україна.

"Дотримуючись медичної поради відпочити кілька днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для проведення деяких попередніх обстежень, повернулася до Віндзорського замку сьогодні в обідній час і залишається в гарному настрої", - заявив представник.

Зазначається, що перебування Єлизавети II в лікарні не було пов'язано з COVID-19.

У четвер королева мала відвідати церковну службу в місті Арма, присвячену сторіччю розділу Ірландії і заснуванню Північної Ірландії, але була змушена скасувати візит за рекомендацією лікарів.

Очікується, що вона все ж таки братиме участь у конференції з питань клімату COP26 у Глазго (Шотландія) наприкінці цього місяця.

Джерело в Букінгемському палаці повідомило телеканалу CNN, що про візит до лікарні з самого початку не було оголошено, тому що передбачалося, що це буде коротке перебування.

Співрозмовник також повідомив, що королева повернулася за свій робочий стіл у четвер вдень і виконувала легкі обов'язки.

Єлизавета II є найбільш довго правлячим монархом у світі, вона виконує свої обов'язки майже сім десятиліть.

Інтерфакс Україна