Київ, північні олені і переїзд до США: що відомо про вбиту Болдуїном українку

Галина Хатчінс за роботою / фото halynahutchinsdp.com

Операторка-постановниця Галина Хатчінс, що загинула на зйомках фільму "Раст" з голлівудським актором Алеком Бодуїном, виявилася українкою.

Про це йдеться на її особистому сайті, інформує УНІАН.

"Уродженка України, Галина виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів", - пише вона сама про себе.

Точна дата народження Галини невідома, проте американські ЗМІ стверджують, що їй 42 роки. На своїй сторінці в Facebook вона вказала місцем свого народження Київ.

Свого часу жінка отримала ступінь магістерки міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналісткою-розслідувачкою для британських документальних фільмів у Європі.

Пізніше вона переїхала в США, де в 2015 році вона успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі і стала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою став фільм "Заклятий ворог" з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило її переможницею в номінації "Висхідна зірка" (Rising Stars), а у 2018-му Галина Хатчінс стала однією з восьми кінематографісток в повністю жіночому класі Fox DP Lab від кіностудії 21st Century Fox.

Останні публікації в її соцмережах - з нещасливого знімального майданчика:

21 жовтня на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико, де знімають незалежний Вестерн "Раст", стався нещасний випадок, в результаті якого загинула операторка-постановниця Галина Хатчінс і був поранений режисер Джоел Соуза.

Жінку на вертольоті доставили до медцентру в Альбукерке, але лікарі не змогли врятувати її життя. Життю Соузи нічого не загрожує.

За даними слідчих, знімальна група використовувала реальну гвинтівкову вогнепальну зброю, яка в цей момент мала бути розряджена. Тому шерифу належить з'ясувати, чому був зроблений постріл.

УНІАН