Антирекорд другу добу поспіль. За добу в Україні виявили майже 24 тисячі інфікованих COVID-19, померли 614 осіб

Фото - UNICEF Ukraine, фотограф - Євгеній Малолєтка
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 23 785 осіб, зафіксовано 614 летальних випадків, 8530 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня, інформує UAINFO.org.
За добу в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження, попереднє найбільше значення було встановлено днем раніше - 22 415 інфікованих COVID-19.
Другий день поспіль також фіксують рекордну кількість смертей, днем раніше померло 546 пацієнтів з коронавірусом.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 725 385 осіб, з них 2 361 365 одужали, летальних випадків - 63 003.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
- м. Київ - 1323 випадки;
- Вінницька область - 558 випадків;
- Волинська область - 528 випадків;
- Дніпропетровська область - 1641 випадок;
- Донецька область - 1178 випадків;
- Житомирська область - 1144 випадки;
- Закарпатська область - 238 випадків;
- Запорізька область - 1391 випадок;
- Івано-Франківська область - 599 випадків;
- Київська область - 811 випадків;
- Кіровоградська область - 168 випадків;
- Луганська область - 603 випадки;
- Львівська область - 1647 випадків;
- Миколаївська область - 433 випадки;
- Одеська область - 1484 випадки;
- Полтавська область - 1020 випадків;
- Рівненська область - 865 випадків;
- Сумська область - 1305 випадків;
- Тернопільська область - 696 випадків;
- Харківська область - 1306 випадків;
- Херсонська область - 1248 випадків;
- Хмельницька область - 1294 випадки;
- Черкаська область - 671 випадок;
- Чернівецька область - 601 випадок;
- Чернігівська область - 1033 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту.
З 15 жовтня червона зона карантину діє в Херсонській області, а з 18 жовтня - в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
В Україні зробили вже понад 15 млн щеплень від коронавірусу, понад 6,8 млн осіб отримали дві дози.