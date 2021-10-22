Антирекорд другу добу поспіль. За добу в Україні виявили майже 24 тисячі інфікованих COVID-19, померли 614 осіб

Фото - UNICEF Ukraine, фотограф - Євгеній Малолєтка

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 23 785 осіб, зафіксовано 614 летальних випадків, 8530 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня, інформує UAINFO.org.

За добу в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження, попереднє найбільше значення було встановлено днем раніше - 22 415 інфікованих COVID-19.

Другий день поспіль також фіксують рекордну кількість смертей, днем раніше померло 546 пацієнтів з коронавірусом.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 725 385 осіб, з них 2 361 365 одужали, летальних випадків - 63 003.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

м. Київ - 1323 випадки;

Вінницька область - 558 випадків;

Волинська область - 528 випадків;

Дніпропетровська область - 1641 випадок;

Донецька область - 1178 випадків;

Житомирська область - 1144 випадки;

Закарпатська область - 238 випадків;

Запорізька область - 1391 випадок;

Івано-Франківська область - 599 випадків;

Київська область - 811 випадків;

Кіровоградська область - 168 випадків;

Луганська область - 603 випадки;

Львівська область - 1647 випадків;

Миколаївська область - 433 випадки;

Одеська область - 1484 випадки;

Полтавська область - 1020 випадків;

Рівненська область - 865 випадків;

Сумська область - 1305 випадків;

Тернопільська область - 696 випадків;

Харківська область - 1306 випадків;

Херсонська область - 1248 випадків;

Хмельницька область - 1294 випадки;

Черкаська область - 671 випадок;

Чернівецька область - 601 випадок;

Чернігівська область - 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту.

З 15 жовтня червона зона карантину діє в Херсонській області, а з 18 жовтня - в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

В Україні зробили вже понад 15 млн щеплень від коронавірусу, понад 6,8 млн осіб отримали дві дози.

UAINFO