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Антирекорд другу добу поспіль. За добу в Україні виявили майже 24 тисячі інфікованих COVID-19, померли 614 осіб

  9   0 22.10.2021, 09:00 | Новости, Общество
Антирекорд другу добу поспіль. За добу в Україні виявили майже 24 тисячі інфікованих COVID-19, померли 614 осіб

Фото - UNICEF Ukraine, фотограф - Євгеній Малолєтка 

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 23 785 осіб, зафіксовано 614 летальних випадків, 8530 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня, інформує UAINFO.org

За добу в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження, попереднє найбільше значення було встановлено днем раніше - 22 415 інфікованих COVID-19.

Другий день поспіль також фіксують рекордну кількість смертей, днем раніше померло 546 пацієнтів з коронавірусом. 

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 725 385 осіб, з них 2 361 365 одужали, летальних випадків - 63 003.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

  • м. Київ - 1323 випадки;
  • Вінницька область - 558 випадків;
  • Волинська область - 528 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1641 випадок;
  • Донецька область - 1178 випадків;
  • Житомирська область - 1144 випадки;
  • Закарпатська область - 238 випадків;
  • Запорізька область - 1391 випадок;
  • Івано-Франківська область - 599 випадків;
  • Київська область - 811 випадків;
  • Кіровоградська область - 168 випадків;
  • Луганська область - 603 випадки;
  • Львівська область - 1647 випадків;
  • Миколаївська область - 433 випадки;
  • Одеська область - 1484 випадки;
  • Полтавська область - 1020 випадків;
  • Рівненська область - 865 випадків;
  • Сумська область - 1305 випадків;
  • Тернопільська область - 696 випадків;
  • Харківська область - 1306 випадків;
  • Херсонська область - 1248 випадків;
  • Хмельницька область - 1294 випадки;
  • Черкаська область - 671 випадок;
  • Чернівецька область - 601 випадок;
  • Чернігівська область - 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту.

З 15 жовтня червона зона карантину діє в Херсонській області, а з 18 жовтня - в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

В Україні зробили вже понад 15 млн щеплень від коронавірусу, понад 6,8 млн осіб отримали дві дози.

UAINFO

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