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Facebook змінить назву: ЗМІ дізналися дату ребрендингу

  6   0 20.10.2021, 12:02 | Новости, Мир
Facebook змінить назву: ЗМІ дізналися дату ребрендингу

Facebook планує ребрендинг / фото REUTERS

Компанія Facebook, що належить американському мільярдерові Марку Цукербергу, планує змінити назву - нове ім'я може стати відомим вже наступного тижня.

Про це повідомляє The Verge, інформує УНІАН.

За даними журналістів, відповідне оголошення Цукерберг зробить на щорічній конференції Connect, яка відбудеться 28 жовтня або навіть раніше.

Офіційно в Facebook цю інформацію поки що не коментують.

Варто зазначити, що крім однойменної соцмережі, корпорації Facebook належать фотоблог Instagram, месенджери WhatsApp і Messenger і VR-компанія Oculus.

Однією з причин ребрендингу може бути спроба віддалитися від скандалів, пов'язаних з тим, що ця соцмережа і деякі інші продукти шкодять дітям. Інша причина - бажання Цукерберга створити свій "метавсесвіт" - світ, в якому люди зможуть взаємодіяти між собою за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоуген "злила" ЗМІ і правоохоронцям США внутрішні документи компанії і заявила, що її колишні роботодавці заохочують мову ненависті і гнів у користувачів з метою отримання прибутку.

УНІАН

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