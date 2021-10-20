Інакше інфляцію не перемогти: знаменитий мільярдер передбачив крах світової економіки і закликав робити ставку на біткоін

Інвестор Карл Ікан вважає, що біткоін може стати найкращим засобом врятувати свої капітали за час майбутньої фінансової кризи.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу CNBC, інформує НВ.

Заява Ікана послідувала незабаром після гучного висловлювання голави Федерального резерву США Джерома Пауелла про те, що інфляція буде тільки наростати в зв'язку з дефіцитом деяких категорій товарів через зупинку азіатських підприємств під час пандемії.

Ікан, раніше відомий скептичними висловлюваннями на адресу криптовалют, проте, вважає, що біткоін може виявитися дуже затребуваним і актуальним засобом для порятунку капіталу.

Мільярдер переконаний, що світова фінансова криза не за горами. Незважаючи на всі спроби уряду США стимулювати економіку, Ікан бачить всі ознаки знецінення долара і зростання цін на товари.

«У довгостроковій перспективі ми однозначно вріжемося в стіну», - заявив мільярдер. Він додав, що випуск нових грошей в даній ситуації є лише способом посилити інфляцію.

На думку Ікана, незважаючи на всю сумнівність перспектив криптовалют, біткоін може бути засобом хеджування ризиків під час майбутньої кризи. Якщо інфляція долара стане нестримною, біткоін отримає більшу цінність, укладає Ікан.

НВ