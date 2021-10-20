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Мерія Харкова подарувала незрячим паралімпійцям звичайні книги і квитки в зоопарк

  7   0 20.10.2021, 11:01 | Новости, Общество
Мерія Харкова подарувала незрячим паралімпійцям звичайні книги і квитки в зоопарк

Ігор Терехов та Герой України, паралімпієць Максим Кріпак.

Звичайні книги про Харків і квитки в харківський зоопарк отримали спортсмени- участники ХVI літних паралимпийских игор, серед яких були присутні і незрячі, від Харківської міської ради та виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова на святковій зустрічі. 

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила золота медалістка Паралімпіади-2020 тенісистка Марина Литовченко, інформує UAINFO.org.

Литовченко поскаржилася, що на зустрічах з керівництвом міста та області за нагромадженням гучних слів і епітетів не виявилося нічого. 

За підсумками зустрічі з в.о. глави Харківської ОДА Олександром Скакуном і главою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко паралімпійцям лише вручили powerbank і букет квітів. 

А чиновники харківської мерії подарували - книги про Харків без шрифту Брайля і квитки в зоопарк, абсолютно не зважаючи на те, що серед паралімпійців є і незрячі спортсмени. 

Литовченко також підняла тему преміальних - керівництво Харкова за бронзову медаль ХХХІІ літніх Олімпійских ігор готове преміювати олімпійців сумою в еквіваленті - 55 тис. доларів, в той час як золоті медалісти ХVI літніх Паралімпійських ігор - отримають всього 75 тис. грн, срібні - 50 тис. грн. бронзові - 30 тис. грн.

Спортсменка розкритикувала такий підхід міської влади до преміювання, назвавши його несправедливим і дискримінаційним. 

На Паралімпіаді в Токіо українські паралімпійці змогли здобути 98 медалей: 24 золотих нагород, 47 срібних і 27 бронзових. 

Цей результат дозволив збірній України посісти шосте місце в медальному заліку. 

До складу української паралімпійської збірної увійшли 143 спортсмени, які змагалися в 15 видах спорту.

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