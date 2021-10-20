В Вашингтоне ФБР проводит рейд в доме миллиардера и соратника Путина

Дом российского миллиардера в США окружили федеральные агенты, узнали журналисты.

Федеральное бюро расследований США в Вашингтоне осуществляет "правоохранительную деятельность" в доме влиятельного российского миллиардера и соратника президента РФ Владимира Путина Олега Дерипаски.

О работе федеральных агентов в доме россиянина-миллиардера сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сведения американского канала "NBC News", информирует UAINFO.org.

Отмечается, что вокруг здания находятся федеральные агенты, ограничившие доступ в него.

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Официальных комментариев от представителей ФБР пока нет.

Напомним, Олег Дерипаска числится в санкционном списке Соединенных Штатов Америки.

Ранее Вашингтон снял санкции с двух его основных компаний: алюминиевого гиганта "Русал" и группы "En+ Group", в которую он входит.

Дерипаска обратился в суд, чтобы добиться снятия санкций, но в июне его иск был отклонен.

СМИ называют Дерипаску другом Владимира Путина.