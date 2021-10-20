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40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

  10   0 20.10.2021, 08:03 | Статьи, Общество
40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

Хворі на коронавірус, які потрапляють у реанімацію, шкодують, що не вакцинувались.

40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають. У Київській міській клінічній лікарні №4 у відділенні інтенсивної терапії наразі є 16 хворих на коронавірус, половина з них - на апаратах ШВЛ. 

Про це 19 жовтня йдеться у сюжеті ТСН, інформує UAINFO.org.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 Київської міської клінічної лікарні №4 Владислав Васіяров показує відділення реанімації та каже, що часу на перепочинок медики зараз не мають. 

"Тут у нас є 16 ліжко-місць, які забезпечені всіма апаратами", - каже медик. 

Загалом у Київській міській клінічні лікарні №4 в реанімації є 16 пацієнтів, частина з них перебуває у тяжкому стані. Один із пацієнтів у відділенні уже тиждень, за нього дихає ШВЛ. Хворому щодня спеціальною апаратурою обстежують дихальні шляхи та забирають звідти мокротиння. 

Медики зазначають, що, близько 40% людей, які опиняються у реанімації, помирають. Зокрема, і через те, що пізно звертаються за медичною допомогою. 

Юрій потрапив у реанімацію два тижні тому. Каже, що спочатку вдома займався самолікуванням, проте коли йому стало зле, звернувся до медиків. 

"Спочатку думав, що може застуда. Температура 37. Потім піднялась до 39. Я задихався, падав через брак кисню", - каже Юрій.

На той момент у чоловіка легені були уражені на 38%. Лікарі пояснюють, що в хворих спостерігається шалено стрімкий розвиток пневмонії, швидке падіння сатурації.

"У багатьох випадках, коли сатурація починає знижуватись до 86-88, людина цього не відчуває", - каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 Київської міської клінічної лікарні №4 Владислав Васіяров. 

А ще температура 39, яку збити дуже важко. Це, кажуть медики, особливість нинішньої хвилі коронавірусу. І розвивається хвороба більш агресивно, незалежно від віку пацієнтів. 

"От вчора ще пацієнт був у більш-менш нормальному стані, за 12 годин він став вкрай важким і опинився під апаратом ШВЛ", - каже лікарка Аніта Годун. 

І навіть після виписки зараз набагато більше людей, ніж раніше, ще довго відчувають кисневу залежність. Майже усі пацієнти реанімації невакциновані. Юрій пояснює, до прикладу, він препаратам не довіряв. Тому уколів і не робив. 

"Не хотілось. Хто придумав цю вакцину. От від СНІДу стільки часу минуло, а вакцини немає. А від коронавірусу через два роки придумали", - каже хворий на коронавірус Юрій. 

Тепер хворий зрозумів, що вчинив неправильно. 

"Коли ти вже однією ногою там, то хапаєшся за кожну волосину", - каже Юрій. 

Нині ж чоловік сподівається, що його скоро випишуть, його вдома чекають діти та дружина. 

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