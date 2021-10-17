В России медведь напал на беременную женщину

В субботу, 16 октября, в российском городе Орел в цирке медведь напал на беременную дрессировщицу во время шоу.

Об этом сообщила одна из очевидцев инцидента изданию "Орловский Меридиан".

Так, в полном зале цирка во время выступления пары дрессировщиков с двумя медведями, одного из диких животных что-то разозлило и он накинулся на девушку-дрессировщицу. Свидетель происшествия заметила, что пострадавшая была беременна. Ее коллега пытался отогнать медведя кнутом, однако животное было слишком разъярено, чтобы реагировать на такое.

В результате нападения девушку увезли на скорой в больницу.

Как добавила очевидица такой непредвиденной ситуации, перегородки между сценой и зрительным залом не было никакой. Зрители не были защищены от диких, хоть и дрессированных, животных, которых держат в клетках, а потом выпускают выступать на сцену. Гостей цирка спасло то, что лесному зверю было достаточно напасть на дрессировщицу.