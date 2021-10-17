Бывший нападающий "Баварии" Вагнер: Месси не заслужил Золотой Мяч

Сандро Вагнер видит других более достойных претендентов.

Бывший нападающий "Баварии" Сандро Вагнер в интервью для DAZN заявил, что Месси не заслужил в этом году получить Золотой Мяч, передает Sport1.

"Месси не заслуживает Золотой Мяч. В этом году для меня явный фаворит это [Джорджио] Кьеллини. Следом идет [Роберт] Левандовски. Месси - без шансов".

France Football в этом году снова наградит лучшего футболиста года после того, как в прошлом году награждение было отменено из-за коронавируса. Церемония награждения пройдет в Париже 29 ноября.

Месси - рекордсмен данной награды, получив шесть Золотых мячей.

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