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Премьер Польши о строительстве забора на границе: "Защитит от Лукашенко и Путина"

  5   0 16.10.2021, 17:36 | Новости, Мир
Премьер Польши о строительстве забора на границе: "Защитит от Лукашенко и Путина"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил необходимость построения забора на границе с Беларусью. По его мнению, это поможет избежать "миграционного шантажа" со стороны Минска и Москвы.

Об этом сообщает Polskie Radio.

"Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - заявил премьер.

Он добавил, что власти будут делать все возможное, чтобы усилить патрулирование на польской границе, а также чтобы помочь мигрантам.

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