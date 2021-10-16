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В РФ допускают повторение энергетического кризиса в Европе

  6   0 16.10.2021, 18:08 | Новости, Мир
В РФ допускают повторение энергетического кризиса в Европе

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Европу может ожидать новый энергетический кризис. По его словам, необходимо "принимать меры", чтобы этого не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Россия 1".

"Речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать", - сказал Новак.

По его мнению, Европе надо будет "побороться за российский газ", поскольку она потеряла достаточно времени.

"У нас есть возможность для выполнения контрактов, если будут дополнительные заявки. Безусловно, можно будет рассмотреть дополнительное участие", - отметил Новак.

Он прокомментировал заявления Европы о возможном отказе от потребления российского газа на фоне газового кризиса ЕС, назвав их так называемым "хайпом".

"Они могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это произошло в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы на сегодня видим. Да, политики не хотят принимать своих ошибок",- добавил вице-премьер-министр РФ.

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