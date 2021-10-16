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СБУ задержала банду, которую разыскивали 5 лет

  4   0 16.10.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
СБУ задержала банду, которую разыскивали 5 лет

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку. Его участники совершили ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, были задержаны три человека, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, участники банды ранее имели отношение к добровольческому батальону "Азов".

Установлено, что все это время злоумышленники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера.

В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом - все это расследуется сейчас органами Нацполиции.

СБУ установило, что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и видеонаблюдение.

Как сообщают силовики, злоумышленники использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, чтобы находиться за пределами этой базы.

Кроме того, участники банды постоянно имели при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты.

Известно, что группировка состояла из 7 человек. Из которых - двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее и находящихся под мерой пресечения.

Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности других причастных лиц.

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