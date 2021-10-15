Японія може заборонити вакцину Moderna для чоловіків до 30 років

Міністерство охорони здоров'я Японії розглядає можливість не рекомендувати чоловікам до 30 років вакцину Moderna. Замість неї влада планує рекомендувати чоловікам щеплення вакциною Pfizer.

Про це повідомляє The Japan times, інформує НВ.

Таке рішення можуть прийняти через збільшення числа повідомлень про рідкісні серцеві захворювання, що виникають у молодих чоловіків після того, як вони отримали вакцину Moderna.

Однак центри США з контролю і профілактики захворювань показують, що ризик виникнення таких серцевих захворювань набагато вище для тих, хто інфікований коронавірусом, і аналогічні висновки були зроблені в Японії.

Аналіз госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 в Японії, проведений Національним центром глобальної охорони здоров'я та медицини, виявив 834 випадки міокардиту та пов'язаних з ним симптомів на 1 мільйон чоловіків у віці від 15 до 40 років.

«Ризик міокардиту набагато нижчий у людей, які отримали вакцину Moderna, ніж у тих, хто страждає природною інфекцією, тому немає причин припиняти її використання», - сказав професор Інституту Кітасато Тецуо Накаяма.

У п'ятницю Міністерство проведе експертну комісію для обговорення цього питання. Також на порядку денному обговорять, чи слід вводити вакцину Pfizer в якості другої дози чоловікам до 30 років, які отримали щеплення Moderna в перший раз.

НВ