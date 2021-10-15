Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:01

Японія може заборонити вакцину Moderna для чоловіків до 30 років

14:02

Atlantic Council: Стоит ли воспринимать топорные тирады Медведева об Украине всерьез?

13:00

На Волыни у картофеля обнаружили рак: что это такое и можно ли употреблять зараженные овощи?

12:00

В России прокомментировали возможную экстрадицию Поклонской в Украину

10:59

ВВС: Чому в Росії так часто падають літаки?

10:02

Нове розслідування "Схем": як Зеленський та Шефір намагались витягнути доларові депозити з банку Курченка в обхід законної процедури під час "банкопаду"

09:00

Экс-президента США госпитализировали с сепсисом

08:25

Біля Катеринівки окупанти стріляли з 120-мм мінометів та СПГ

08:09

Киевский аэропорт "Жуляны" закроют на год

07:10

Агуэро: Я перешел в "Барселону", чтобы играть с Месси, но его уход шокировал меня

06:11

Диетологи объяснили, чем вредны диеты с низким содержанием соли

05:12

В Европе начались продажи MG Marvel R Electric

04:13

В США разрешили продажу электронных сигарет

03:05

В Киеве героя парковки "наградили" неприятным сюрпризом

02:06

Лингард назвал одну из странностей Моуринью

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Японія може заборонити вакцину Moderna для чоловіків до 30 років

  7   0 15.10.2021, 15:01 | Новости, Мир
Японія може заборонити вакцину Moderna для чоловіків до 30 років

Міністерство охорони здоров'я Японії розглядає можливість не рекомендувати чоловікам до 30 років вакцину Moderna. Замість неї влада планує рекомендувати чоловікам щеплення вакциною Pfizer.

Про це повідомляє The Japan times, інформує НВ.

Таке рішення можуть прийняти через збільшення числа повідомлень про рідкісні серцеві захворювання, що виникають у молодих чоловіків після того, як вони отримали вакцину Moderna.

Однак центри США з контролю і профілактики захворювань показують, що ризик виникнення таких серцевих захворювань набагато вище для тих, хто інфікований коронавірусом, і аналогічні висновки були зроблені в Японії.

Аналіз госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 в Японії, проведений Національним центром глобальної охорони здоров'я та медицини, виявив 834 випадки міокардиту та пов'язаних з ним симптомів на 1 мільйон чоловіків у віці від 15 до 40 років.

«Ризик міокардиту набагато нижчий у людей, які отримали вакцину Moderna, ніж у тих, хто страждає природною інфекцією, тому немає причин припиняти її використання», - сказав професор Інституту Кітасато Тецуо Накаяма.

У п'ятницю Міністерство проведе експертну комісію для обговорення цього питання. Також на порядку денному обговорять, чи слід вводити вакцину Pfizer в якості другої дози чоловікам до 30 років, які отримали щеплення Moderna в перший раз.

НВ

Лента статей

Atlantic Council: Стоит ли воспринимать топорные тирады Медведева об Украине всерьез?

Atlantic Council: Стоит ли воспринимать топорные тирады Медведева об Украине всерьез?

Financial Times: США и Китай ведут опасную военную игру

Financial Times: США и Китай ведут опасную военную игру

Россия находится в состоянии войны с Европой, - The Telegraph

Россия находится в состоянии войны с Европой, - The Telegraph

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (371)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]