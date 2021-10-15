Гордон озвучив несподівану причину, через яку Україні не слід вступати до ЄС. ВІДЕО

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Україні не слід вступати до Європейського Союзу, тому що він розпадеться.

Про це Гордон сказав в ефірі "Україна 24", заявивши, що ЄС за рахунок України має намір "вирішувати свої питання"., інформує UAINFO.org.

"Давно пора зрозуміти, що шлях до ЄС - він для нас не потрібен зовсім. Європейський Союз, як будь-яка імперія - приречений на розпад", - вважає журналіст.

В ЄС, за його словами, існує нерівність країн, деякі з них вже заявляють про плани виходу з Союзу. Він також прогнозує, що США будуть "качати й розхитувати ЄС".

Лідери деяких країн Європи, каже Гордон, не допомагатимуть Україні, тому що "хочуть допомагати Росії за російські бабки".

"Євросоюз не може вести однакову єдину політику, тому Україні треба перестати, на мій погляд, прагнути до Євросоюзу. Україні треба розібратися всередині України з собою, будувати потужну економіку, сильну армію ... нам потрібна своя потужна, сильна армія. І тоді з нами всі будуть хотіти розмовляти", - підсумував журналіст.

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